Dursun Özbek başkanlığa aday oluyor

Galatasaray'ın yıllık olağan mali genel kurulu bugün gerçekleştirilirken, mevcut başkan Mustafa Cengiz ve yönetiminin ikinci dönemi mali açıdan ibra edildi ancak idari açıdan ibra edilmedi.

MUSTAFA CENGİZ ADAY OLAMAYACAK

Bunun üzerine Cengi yönetimi, statü gereği olağanüstü toplanıyıp seçime gidecek. Yine satatü gereği Mustafa Cengiz, gidilen seçimde aday olamayacak.

DURSUN ÖZBEK SEÇİME HAZIRLANIYOR

Yeni seçime girecek en önemli adayın, Galatasaray'ın bir önceki başkanı Dursun Özbek olduğu öğrenildi. Özenk, Genel Kurul'da alınan kararın ardından yeniden başkan olabilmek için çalışmalara başladı.

TARAFTARLA ARASI İYİ DEĞİL

Galatasaray taraftarı ile arası iyi olmayan Dursun Özbek, bir dönem sarı-kırmızılı takımın başkanlığını yapmıştı. Tribünlerin sürekli istifaya çağırdığı Özbek, güvenoyu almak için erken seçime gitmiş ancak başkanlığı Mustafa Cengiz'e kaptırmıştı.

İBRA EDİLMEMESİ İÇİN OY KULLANDI

Öte yandan liseli olan Dursun Özbek'in genel kurulda eşiyle birlikte, Mustafa Cengiz ve yönetiminin ibra edilmemesi yönünde oy kullandığı görüldü.