Dursun Özbek Berat Albayrak'a forma hediye etti

Geleneksel olarak gerçekleştirilen Beyoğlu Sohbetleri'nin konuğu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak oldu. Albayrak'ın katıldığı sohbete sanat, siyaset ve spor dünyasından birçok isim yer aldı.

G.SARAY FORMASI HEDİYE ETTİLER

Beyoğlu Belediyesi'nin 9'uncusunu gerçekleştirdiği Beyoğlu Sohbetleri'nin konuğu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak oldu.

Beyoğlu'nda bir otelde gerçekleştirilen toplantıya Bakan Albayrak'ın yanı sıra Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, iş adamı Adnan Polat, ünlü fotoğraf sanatçısı Ara Güler ile dini temsilciler, sanat, siyaset ve spor dünyasından birçok isim katıldı. Sohbette Bakan Albayrak ve davetliler sanat, siyaset, spor ve gündeme ilişkin konuları değerlendirdi.

Samimi geçen sohbetin ardından Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'a Galatasaray forması hediye etti.