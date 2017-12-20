Dursun Özbek: Devre arasına kadar yeni hocamız belli olur

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Giresun'da katıldığı bir ödül töreninde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"YENİ TEKNİK ADAM KISA SÜREDE BELLİ OLACAK"

Tudor'un gönderilmesiyle ilgili, "Profesyonel hayatta böyle şeyler var" diyen Dursun Özbek, "Buradan bütün Galatasaray camiasına vereceğim mesaj şu; Endişe etmeyin, en iyi şekilde Galatasaray'ı yönetecek, temsil edecek bir teknik direktör çalışması içerisindeyiz. Devre arası olmadan Galatasaray'ın başına bir teknik direktör getireceğiz. Seçim aile arasında ve şu anda öncelik değil. " şeklinde konuştu.

Dursun Özbek, Terim sorusuna yine cevap vermedi - İZLE

FATİH TERİM SORUSUNU YANITLAMADI

Teknik direktörlük için Fatih Terim sorusuna yine yanıt vermekten sakınan Özbek, "Bugünün gündemi onur ödülleri. Ben isterdim ki; o ödüllerle, Giresunla ilgili sorular sorulsun. Antrenör gündemimiz zaten önümüzdeki günlerde belli olacak" yanıtını vermekle yetindi.