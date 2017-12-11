Dursun Özbek eleştirilere üzülüyor

Galatasaray, önceki akşam evinde 90 dakikada kış ile baharı bir arada yaşadı.

İlk yarıyı 2-0 geride kapatan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Igor Tudor, bütün tribünler tarafından istifaya davet edildi.

YABANCI MADDE ATILDI

Sonrasında yönetime de tepkiler başladı. Başkan Dursun Özbek'in bulunduğu locaya dönük şiddetli protesto devam etti. Yönetici Alper Narman'ın da devreye girmesiyle olaylar daha da alevlendi.

Bu sırada locaya doğru fırlatılan yabancı maddelerden biri Başkan Dursun Özbek'in kaşını sıyırdı. İkinci yarıda Galatasaray 4 gol birden atarak karşılaşmayı kazandı ancak yöneticilerin ve teknik heyetin hafızasında ilk yarıda yaşananlar kaldı.

"ÇOK AĞRIMA GİTTİ"

Dursun Özbe "İki senedir istifa seslerine alıştık. Taraftar protestoda bulunabilir. Ama beni düşman gibi görmelerine çok üzüldüm. Çok ağrıma gitti" diyerek kırgınlığını belirtti ve stattan da çok üzgün şekilde ayrıldı.

"SANIRIM BENİ HİÇ KABUL EDEMEYECEKLER"

Teknik direktör Igor Tudor ise, Östersunds maçında da tepki gördüğünü ama bu maçta yaşadıklarından, taraftarın protestosundan çok üzgün olduğunu ifade ederek "Sanırım beni hiç kabul edemeyecekler" diyerek yakınlarına dert yandı.

Akabinde maç çıkışı Okan Buruk'la yaşadığı olay ve Buruk'un elini sıkmaması ve yaptığı açıklamalar Hırvat hocayı oldukça üzdü.