Dursun Özbek: En rahat maçımı izledim

Fatih Terim yönetiminde ilk maçında çıkan Galatasaray, Göztepe karşısında rahat bir galibiyet aldı.

Yönetici arkadaşları ve eşi Mesude Özbek'le karşılaşmayı izleyen başkan Özbek, 90 dakika sonunda taraftarlardan gelen tebrikler yüzünden locayı bir süre terk edemedi.

"FATİH HOCA GELDİ, EN RAHAT MAÇIMI İZLEDİM"

Çevresine, "Fatih Hoca geldi, en rahat maçımı izledim'' itirafında bulunan Galatasaray Başkanı, "Eskiden 0-0 giden maçlarda bile geriliyordum ama Göztepe maçında 1-0 yenik duruma düşsek de kazanacağımızdan emindim. Fatih Hoca hem saha içindeki oyunculara hem kulübedekilere hem de tribündeki herkese o güveni veriyor" diyerek görüşünü paylaştı.

TUDOR'LA TAKIM ARASINDAKİ BAĞLAR KOPMUŞTU

Futbolcuların Göztepe karşısında sergiledikleri performanstan dolayı da mutlu olan başkan Dursun Özbek, "Takımla teknik direktör Igor Tudor arasındaki bağlar kopmuştu. Biz ilk adımı attık ve hoca değişikliği yaptık. Futbolculardan böyle bir reaksiyon bekliyordum. Göreceksiniz ligin ikinci yarısında çok daha iyi olacağız" ifadelerini kullandı.