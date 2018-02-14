Dursun Özbek: Galatasaray'a 90 milyon lira verdim

Galatasaray eski başkanı Dursun Özbek, aylık olağan divan kurulunda kendisi hakkında yapılan ithamlara cevap verdi.

Galatasaray'a sadece geçen dönemde 6 milyon TL'lk bağış yaptığını ifade eden Özbek, "Her dönemde Galatasaray'a hizmet etmekten onur duydum. Usulsüz yaparak tek bir kuruş haram para boğazımdan geçmemiştir. Biz hizmet verdiğimiz zaman fatura kesmek zorundasınız, yasa böyle. Zamanla da buna bağışa çevirirsiniz, biz de bu bağışları yaptık. Ne kadar bu bağış, divan başkanına bırakacağım. Geçtiğimiz dönem için 6 milyon TL bağışta bulunmuşum. Peki neden böyle yazarsınız? Fatura kesmiş para almış?" dedi.

Galatasaray'daki alacakları için "zorlamada" bulunmayacağını ifade eden Özbek, "90 milyon TL kasa kolaylığı sağladık, 150 milyon TL de kişisel kefaletimiz var. Bunu neden yaptık? Galatasaray ileriye gitsin. Galatasaray için 250 milyon TL'lik taşın altına elimizi soktuk ama bunları size hiç anlatmadık. Bu hiçbir zaman gurur meselesi de olmadı. Yasalara uygun bir şekilde de görevden ayrılırken verdiklerimizi teminat altına almamız gerekiyor ancak bunları farklı yönlere çekmek hoş değil. Galatasaray'ı zora sokacak hiçbir faaliyetim olmayacak ancak bu konuları medya üzerinden birbirimize mesaj vermek için kullanmayalım" ifadelerini kullandı.





NDİAYE TRANSFERİ HAKKINDA KONUŞTU

Transfer iddiaları hakkında da konuşan Özbek, "Transferle ilgili söylentiler var, basına servis ediliyor. NDiye transferinde 7.5 milyon euro bonservis bedeli var, 2.7 milyon euro da maaşıdır oyuncunun. Neden bunu 12 milyon euro yazarsınız, medyaya servis edersiniz? Neden? Ben bunu anlayamıyorum. İyi bir iş yapmışız, 7.5 milyon euroya almışız, menajer komisyonu da vardır ama sonrasına baktığımız zaman aşağı yukarı 8 milyon euroluk bir kar elde edilmiştir."