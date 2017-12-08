Dursun Özbek: Galatasaray'ın futbolu keyif veriyor

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray dergisinin aralık sayısındaki yazısında, sarı-kırmızılı taraftarlara mesaj vererek, gelecek döneme dair olumlu bir tablo çizdi.

"ELEŞTİRİLEN KARARLAR BÜYÜK BAŞARILAR GETİRİR"

Galatasaray Futbol Takımı'nda sezon öncesi ciddi bir revizyona gidildiğini hatırlatan Özbek, "Çoğunluğu yeni isimlerden oluşan bir takımın meydana getirdiği sinerjiden tüm Galatasaraylıların keyif aldığı gerçeği ortadadır. Büyük bölümü yenilenmiş kadromuzun futbol sezonunun ilk yarısında aldığı sonuçların içinde sevinçler olduğu gibi mutlaka hayal kırıklıkları da var. Ama unutmayalım, en güzel sonla biten hikayelerde dahi gözyaşlarına yer vardır." değerlendirmesinde bulundu.

Özbek, "Galatasaray tarihine baktığınızda, ilk başta eleştirilen kararların büyük başarılar getirdiğine şahit olursunuz. Örneğin, Türk futbolunun kaderini değiştiren Alman teknik adam Jupp Derwall'in ilk yıllarında karşılaştığı olumsuz tabloya rağmen Ali Uras ağabeyimizin ve yönetiminin mantıklı öngörüsünün sadece Galatasaray için değil, Türk futbolu için de önemli bir dönemeç olduğu aşikardır. Yine 1970'li yıllarda Selahattin Beyazıt ağabeyimizin İngiltere'ye giderek ülkesinde çok da bilinmeyen bir teknik adam olan Brian Birch ve hocaların hocası Coşkun Özarı ile yola çıkışının Galatasaray'a kazandırdıkları ortadadır." dedi.