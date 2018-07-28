Dursun Özbek'ten Gomis'in menajerine cevap

Galatasaray'da Gomis krizi her geçen gün büyürken, Fransız yıldızın menajeri Etienne Mendy yeni bir iddia ortaya attı.

Gomis'in 3 milyon 350 bin euro olan yıllık ücretine zam yapılmasını isteyen, ancak bu talebi kabul edilmeyen golcü futbolcunun menajeri Mendy, Fransız basınına yaptığı açıklamada, "Geçen sezon daha iyi bir maaşla 4 yıllık sözleşme istedik. Ancak 3 yıllık anlaşma yaptık. Gomis sezonu iyi geçirirse yıl sonu görüşürüz demiştik. Galatasaray yönetimi işler iyi giderse sezon sonu için bize söz vermişti" dedi.

"İDDİALAR DOĞRU DEĞİL"

Hürriyet'in haberine göre, eski başkan Dursun Özbek, Mendy'nin bu iddialarını yalanladı. Özbek ve yönetimi konuyla ilgili olarak, "Kesinlikle görüşmeler sırasında böyle bir şey konuşulmadı. Biz ne Gomis'e ne de menajerine böyle bir söz verdik. Profesyonelliğin neleri emrettiği ortada. Sözleşmeler boşu boşuna yapılıp imzalanmıyor. Eğer böyle bir söz verilseydi, kontratına başarı kriterleri bölümü olarak yazılırdı. Mendy'nin açıklaması profesyonel bir söylem değil. Ortaya attığı iddialar da doğru değil" açıklamasını yaptı.