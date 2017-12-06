Dursun Özbek ile Tudor bir araya geldi

Galatasaray yönetimi, Dünya Engelliler Haftası etkinliği olarak geliri Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'na bırakılmak üzere özel bir balo düzenledi.

DERBİYİ UNUTTULAR

Dün akşam düzenlenen baloda Başkan Dursun Özbek ile teknik direktör Igor Tudor bir araya geldi.

Derbi mağlubiyetini çabuk atlatan ikilinin, uzun süre sohbet ettiği görüldü.

Organizasyonda, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri, futbol takımı oyuncuları, teknik direktör Igor Tudor, Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı oyuncuları birlik ve beraberlik mesajı verdiler. Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu da gecede konser verdi.

TUDOR'LA YOLA DEVAM

Dün bir açıklama yapan Özbek, "Tudor ile devam edeceğiz. Hocamızın lig başında gösterdiği performans çok iyiydi. Şu anda da araştırdığımız konu bu. Teknik hataları bulup, onları gidermek. Hala şampiyonluğun en büyük favorisi biziz. Performans düşüklüğü olabilir, teknik hatalar olabilir ama bunun çaresi sil baştan teknik direktör değişikliği değil. Böyle bir gündemimiz yok." demişti.

Özbek, "Fatih Terim ile görüştünüz mü?" sorusuna ise "Görüşmedik, arayış içinde değiliz" şeklinde cevap vermişti.