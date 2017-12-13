Dursun Özbek: Kemerburgaz tesisleri hayırlı olsun

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Kemerburgaz'daki tesislerle ilgili sarı-kırmızılı camiaya müjdeyi verdi.

3 BAKANLIKTAN ONAY ÇIKTI

Kemerburgaz'a tesis yapılması planlanan Florya'nın iki katı büyüklüğündeki arazi, Milli Savunma Bakanlığı ve Orman Bakanlığı'na bağlı. Kemerburgaz projesine Orman Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı onay verdi. Son olarak Maliye Bakanlığı'ndan onay alan kulüp, projeyi Başbakanlık'a teslim etti.

BAŞBAKANIMIZA TEŞEKKÜR EDERİM

Konuyla ilgili açıklama yapan Özbek, "Kemerburgaz'daki aşağı yukarı 140 dönümlük arsanın Galatasaray Spor Kulübü'ne kazandırılması için çalışma içindeydik. Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım ile görüştüm. Bu çalışmalar dün itibarıyla tamamlandı. Gerekli izinler alındı. Galatasaray'a hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Sayın Başbakanımıza, Maliye Bakanımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

6 ADET SAHA OLACAK

Kemerburgaz projesinde 6 adet nizami saha planlaması bulunuyor. Bunların 4 tanesi altyapıya, 2 tanesi ise A takıma hizmet verecek.