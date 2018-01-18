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Dursun Özbek konuklarını Cimbom diye bağırttı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, seçim öncesi düzenlediği lansmanda konuklarını 'Cim-bom-bom' diye bağırttı.

Dursun Özbek konuklarını Cimbom diye bağırttı
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Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek, Cumartesi günü yapılacak olan seçim öncesi lansman düzenledi.

Yönetim kurulundaki isimleri tanıtmak ve yapmak istediği projelerden bahsetmek için konuşma yapan Özbek, konuklarından bir ricada bulundu.

SALONDAKİLERDEN RİCADA BULUNDU

Sözlerine son vermeden önce bir ricada bulunan Başkan "Değerli Galatasaraylılar. 3'e kadar sayacağım. Cim-bom-bom çekeceğiz. Bina yıkılırsa yıkılsın. Öyle bir ses çıkmalı ki, Beşiktaş'a Kadıköy'e mesaj gönderelim." dedi.

Salondaki konuklarla birlikte "1-2-3! Cim-bom-bom" diye bağıran Başkan tatmin olmayınca, aynı sloganı ikinci defa tekrarlattı.

Dursun Dursun Özbek konuklarını Cimbom diye bağırttı - İZLE

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