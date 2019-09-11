Dursun Özbek: Mustafa Cengiz 9 aydır paramı vermiyor

Galatasaray Divan Kurulu Toplantısı'nda söz hakkı alan eski başkanlardan Dursun Özbek, Galatasaray'a karşı haciz işlemi başlattığı haberlere cevap verdi.

İşte Özbek'in sözleri:

"9 AY GEÇTİ HALA BORCUMU ÖDEMEDİ"

"Diyorlar ki Dursun Özbek kulübü soyup soğana çevirdi, el insaf. Siz muhasebe bilmez misiniz? Hesaptan kitaptan anlamaz mısınız? Sayın başkan ile konuştuk, bana olan borcun ödeneceğini söyledi ama aradan 8-9 ay geçti, hala ödenmedi. Otel inşaatında ise şahsi kefaletim var. Sesimi çıkarmıyorum ama bitirin şu işi."

"HACİZ EVRAKI VARSA ÇIKIP GÖSTERSİNLER"

"Dursun Özbek kulübe haciz gönderdi dediler, bu haberi yapan da başkan Mustafa Cengiz'in memleketlisi bir gazeteci. Dursun Özbek'in hangi haciz evrakı varsa çıkıp göstersinler."

"BORCUMUZ BORÇ, ÖDEYECEĞİZ"

Daha sonra söz alan Başkan Mustafa Cengiz ise şu ifadeleri kullandı:

"Dursun Özbek'in ortağı olan kişi aynı zamanda da avukatı. 20 Ocak'ta seçimi kaybettikten sonra hisse senetlerimize rehin koydu. Bunların hepsi belgeli. Emlak Konut'tan alacağımız 20 milyon dolarlık teminatına da rehin koydurdu. Yetmedi 3 tane senet aldı. Yetmedi bize haciz yolladı. Üst üste 4 tane senet alıyor, rehin koyuyor ve bu rehinin harcını da kulüp ödüyor. Siz Galatasaray'ı hacze verdiniz ve yetmedi icraya verdiniz. Kendisiyle bir araya geldik. Mail yolladığını ve yanıt vermediğimizi söyledi. Biz size yazılı resmi noterden belge yolladık. Bizim sizinle aramızda faiz ilişkimiz yok. Gönderdiğiniz faiz faturalarınızı kabul edemeyiz dedik. Faizi kabul etmeyen bir kurumun bağışı kabul etmesi mümkün mü? Ben size Fatih Hoca'nın babasının cenazesinde de söyledim. Alacağı 12 milyon euro, 7 milyon dolar şeklinde. Size elimden gelenin fazlasını yaptım. Siz kulübe ihtar çektiniz, yetmedi haczettiniz. Borcumuz borç, ödeyeceğiz."

"PORNO KASETİMİZ Mİ VAR"

Sözlerine devam eden Mustafa Cengiz, "Dursun Bey için 'Çıkıp konuşacak' dediler, çıksın konuşsun, porno kasetimiz mi var, neyden korkacağız. Bizi en sevdiğimiz insanlar eleştiriyor. Bizi sadece sizin gözlerinizdeki parıltı mutlu eder. Biz şampiyon olduk, mali açıdan ilk kez kâra geçtik." dedi.







