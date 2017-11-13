Dursun Özbek: Ndiaye için teklif yok

Dursun Özbek, Senegalli yıldız Ndiaye için takımda devam edeceğinin sinyallerini verdi. Özbek, "Badou'yu bu sezon kadromuza kattık. O en önemli oyuncularımızdan biri. Satmayı asla düşünmüyoruz. İngiliz takımlarının ona ilgisi olduğu söyleniyor. Ancak bize gelen bir teklif yok. Olsa da satmayı düşünmüyoruz. Ondan çok memnunuz" şeklinde konuştu.

Senegalli oyuncu Osmanlıspor'dan 7.5 milyon euroya gelmişti. Premier Lig ekiplerinin takibindeki Ndiaye'nin sezon sonunda yüksek rakamlara elden çıkarılabileceği iddia edilmişti.