Dursun Özbek: Okan Buruk G.Saray'a böyle hoca olamaz

Tudor'a karşı söylemleriyle Galatasaray camiasında tepkilere yol açan Okan Buruk, önceki gün yaptığı açıklama ile Hırvat teknik adam ve sarı kırmızılı kulüpten özür diledi. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, konuyla ilgili düşüncelerini açıkladı.

"SADECE UYARMIŞ"

Okan Buruk'un dilediği özür için, "Çok geç" diyen Özbek, olaydan sonra Tudor ile konuştuğunu ve neler yaşandığını öğrendiğini belirtti. Özbek şöyle devam etti: "Maç 2-2 devam ederken hakem Okan'ı tribüne gönderiyor. O da çıkmamakta direniyor. Bunun üzerine Tudor, Okan'ı uyarıyor. Bana, 'Bizim takım o an tempo yakalamıştı. Okan Buruk'un bu gecikmesiyle oyun kesintiye uğradı. Ben de buna tepki gösterdim' diye anlattı. Maç sırasında Tudor'un Okan ile yaşadığı olayın tamamı bu."

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"TUDOR'U BİLEN BİLİR"

"Maç sonrasında yaşananlar ise daha üzücü. Tudor oyun bittikten sonra İtalyanca konuşarak Okan'ın yanına gidiyor ve elini uzatıyor. Bu sırada, 'Maç içinde yaşanan, maçta kalır' diyor. Ama Okan oralı olmuyor. Tudor ona elini uzatıyor, Okan uzanan bu eli, elinin tersiyle itiyor. Hocamızın olaylara başka bir dahli yok. Kendisini bilen bilir. Çok mütevazı, iyi bir insandır. Pırlanta gibidir. Okan'ın ona yönelik sözleri bizi çok üzdü. Eğer Okan bir gün Galatasaray'a hoca olarak gelmek istiyorsa yolu bu değil."