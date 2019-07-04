Dursun Özbek parasını istiyor

Galatasaray yönetimi, geçtiğimiz günlerde Galatasaray'dan alacağı 13 milyon 600 bin euro için hukuki yollara başvuran eski başkan Dursun Özbek ile buluştu.

"BORCU YAPILANDIRALIM"

Sorunu hukuki yollara başvurmadan çözmek adına Özbek'i arayan yönetim, "borcu yapılandıralım" teklifinde bulundu.

Bu talebe olumlu yanıt veren Özbek'in ise "O dönem kulübü zor durumda bırakmamak bu parayı için vermiştik. Şimdi de zor durumda bırakmayız" dediği öğrenildi.

Ancak yine de Diagne'yi 13 milyon euroya satmaya hazırlanan sarı-kırmızılı kulüpte bu transferden gelecek para bir nevi Özbek'in kasasına girmiş olacak.