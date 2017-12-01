Dursun Özbek: Planlı olarak G.Saray düşmanlığı yapılıyor

13. haftada topladığı 29 puanla lider bulunan Galatasaray'da gözler haftasonu oynanacak Beşiktaş derbisine çevrildi.

Başkan Dursun Özbek, Beşiktaş derbisi öncesinde takımın durumunu Hürriyet gazetesinden Ali Naci Küçük'e değerlendirdi.

TUDOR'A KAMPANYA YÜRÜTÜLÜYOR

"Sayın Tudor, bizim antrenörümüz. Kendisini bu yönetim göreve getirdi. Bu takımı sayın Tudor ile beraber kurduk. Başarı ortada. Niye Tudor bu kadar eleştiriliyor? Niye Tudor bu kadar gündemde tutuluyor? Lider olan Galatasaray takımının hocası Igor Tudor. Tudor’a eleştiri kampanyası haftalardır sürüyor.

Şunu herkes net bilsin. Altını kalın çizgilerle çiziyorum. Bunu da kaşıyorlar.Bugünkü yönetim, oy birliği ile, yani hiç fire olmaksızın, sayın Tudor’u destekliyor ve arkasındadır. Kimse yanlış algı yaratmak sureti ile Galatasaray’a zarar vermeye kalkmasın. Biz 100 sefer söylüyoruz. Konuşmaların hepsinde bunu ifade ediyorum.”





EZELİ RAKİPLERİNE 6 PUAN FARK ATTI

“Ne olması lazım? Galatasaray şu anda lider. Ezeli rakiplerine de 6 puan fark atmış. Sezon başında bu böyle olacak dense, ne derlerdi? Büyük başarı denilirdi. Şimdi ortada bu tablo var. Üstelik yeni bir takım var. Tudor’un başarısını küçümsememek lazım. Kendi içimizdeki uyum sürecini de çok iyi geçiriyoruz."





PLANLI G.SARAY DÜŞMANLIĞI YAPILIYOR

"Hep Tudor konuşuluyor. ‘O maç kaybedilirse ne olur, bu maç kaybedilirse ne olur, ne yaşanır’ gibi konular gündemde tutuluyor. Bunun tek sebebi planlı yapılan Galatasaray düşmanlığıdır.

Başarılı giden bir teknik adam ve takım var. Lig uzun bir maraton. Hep konuşuluyor, Tudor, Alanya maçını kaybederse ne olur? Onu kazandı, Beşiktaş maçını kaybederse, ne olur? Böyle bir şey olmaz. Bunun gündemde tutulmasının tek sebebi Galatasaray düşmanlığı. Ne yapalım, nasıl yapalım, Galatasaray’ı yıpratalım. Hocasını, yıpratalım. Başka izahı yok."