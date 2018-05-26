Dursun Özbek seçim salonunu erken terk etti

Galatasaray'ın ocak ayında yapılan erken seçiminde sürpriz şekilde Mustafa Cengiz'e başkanlığı kaptıran Dursun Özbek, bir kez daha umduğunu bulamadı.

KONGREDE MEYDAN OKUMUŞTU

Dursun Özbek, başkanlığı kaybettikten sonraki kongrede mali ve idari yönden ibra edilmişt. Böylece Özbek'e bir kez daha başkan olma imkanı doğmuştu.

Dursun Özbek'ten muhaliflere: Görüşeceğiz - İZLE

Özbek'in ibra edildiği kongrede en çok konuşulan olay ise Dursun Özbek'in kongre üyelerine dönerek seçimi kastedip "mayısta görüşeceğiz" şeklindeki sözleri olmuştu.

CENGİZ'DEN FARK YEDİ

Sarı-kırmızılı ekibin bugün gerçekleşen başkanlık seçiminde ise Dursun Özbek bir kez daha hayal kırıklığına uğradı. 4 adayın yarıştığı seçimlerde mevcut başkan Mustafa Cengiz'den fark yiyen Dursun Özbek, Galatasaray Lisesi'nden erkenden kaçıp gitti.

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