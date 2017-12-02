Dursun Özbek: Spor salonu için ruhsat aldık

Galatasaray Kulübü'nde, 2017 yılı bütçesini revize etmek amacıyla olağanüstü genel kurul düzenlendi. Galatasaray'da revize bütçe oy çokluğuyla kabul edildi

Burada genel kurul üyelerinin karşısına çıkan Özbek, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nun yanında basketbol salonunun yapılacağının müjdesini verdi.

RUHSATIN ALINDIĞI AÇIKLANDI

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, genel kurulda spor salonu için ruhsat alındığını açıkladı. Spor salonu ruhsatının alındığını açıklayan Özbek, belgeyi paylaşıp bir de sunum yaptı.

Devre arsında temel atmak istediklerini belirten Özbek "Bir spor salonu yapmayı vadetmiştim. Dün itibarıyla ruhsatı aldık. Umarım Süper Lig'in devre arasında da temel atma törenini yapacağız." dedi.

AA

15 BİN KİŞİLİK OLACAK

Yapılacak olan spor salonu Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nun yanında inşa edilecek.

Kapasitesi 15 bin kişi olacak salon, 365 gün yaşanan bir mekan olarak kullanılacak. Salonda konserlerin ve çeşitli aktiviteler de yapılacak. Sarı-kırmızılı kulup bu salondan ek gelir elde edecek.

AA