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Dursun Özbek: Takımın kuruluşunda katkımız var

Galatasaray'ın eski başkanlarından Dursun Özbek, sarı-kırmızılıların şampiyonluğunun ardından, "Takımın kuruluşunda katkımız büyük. Sevinç sarhoşluğu içindeyim" şeklinde konuştu.

Dursun Özbek: Takımın kuruluşunda katkımız var
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Galatasaray'ın eski başkanı Dursun Özbek, şampiyonluğun ardından bir televizyon kanalına açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın bu yılki kadrosunda katkısı olduğunu ifade eden Özbek, son derece mutlu olduğunu belirterek, "30 milyonun mutluluğunu görmek bambaşka bir şey. Şampiyonluk hayırlı uğurlu olsun. Mutluluğumun en baştaki sebebi, 30 milyon taraftarımızı mutlu etmek. Takımın kuruluşunda katkımız büyük. Sevinç sarhoşluğu içindeyim" dedi.

SEÇİMİ MUSTAFA CENGİZ'E KAYBETMİŞTİ

Sezon başına Galatasaray'ın başkanlığını yapan Dursun Özbek, ocak ayında yapılan seçimlerde Mustafa Cengiz'e kaybetmişti. Özbek, 26 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde yeniden aday.

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