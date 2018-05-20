Dursun Özbek: Takımın kuruluşunda katkımız var

Galatasaray'ın eski başkanı Dursun Özbek, şampiyonluğun ardından bir televizyon kanalına açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın bu yılki kadrosunda katkısı olduğunu ifade eden Özbek, son derece mutlu olduğunu belirterek, "30 milyonun mutluluğunu görmek bambaşka bir şey. Şampiyonluk hayırlı uğurlu olsun. Mutluluğumun en baştaki sebebi, 30 milyon taraftarımızı mutlu etmek. Takımın kuruluşunda katkımız büyük. Sevinç sarhoşluğu içindeyim" dedi.

SEÇİMİ MUSTAFA CENGİZ'E KAYBETMİŞTİ

Sezon başına Galatasaray'ın başkanlığını yapan Dursun Özbek, ocak ayında yapılan seçimlerde Mustafa Cengiz'e kaybetmişti. Özbek, 26 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde yeniden aday.