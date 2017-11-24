Dursun Özbek: Taraftarın azmi bizi şampiyon yapacak

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 5-1'lik Medipol Başakşehir yenilgisine rağmen Aytemiz Alanyaspor için satışa çıkan 17 bin biletin tüketilmesi karşısında hem şaşırdı hem duygulandı.

Taraftarın zirvedeki puan kaybından sonra olumsuz bir tepki vermesini bekleyen yönetimin endişesi yersiz çıktı.

Çünkü, cumartesi günü Türk Telekom Stadyumu'ndaki Aytemiz Alanyaspor maçı da öncekiler gibi dolu tribünlere karşı oynanacak. Böylece sarı kırmzıı yönetim, hem moral buldu hem kasaya 1.5 milyon liralık bir gelir koydu.

TARAFTAR BÜYÜKLÜĞÜNÜ GÖSTERDİ

35 bin kombine satışı yapan Galatasaray, bu sezon ortalama 40 bin taraftar önünde maçlarını oynuyor. Konu hakkında açıklama yapan Dursun Özbek, "Taraftarımız bu zor günlerde büyüklüğünü gösterdi. Kenetlenerek şampiyonluğa olan inancını bir kez daha ortaya koydu. Başakşehir maçında bize hiç yakışmayan bir mağlubiyet aldık. Buna rağmen taraftarımız, Alanya maçı biletlerinin tamamını tüketti. Galatasaray taraftarını, diğerlerinden ayıran da tam olarak bu. İyi günde kötü günde Galatasaray'a sahip çıkarak, birlik ve beraberlik içinde bizi yönlendiriyorlar. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan taraftarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Onların bu azimli duruşu bizi şampiyonluğa götürecek" dedi.