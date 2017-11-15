Dursun Özbek yabancı kuralı ve VAR için tarih verdi

Kulüpler Birliği Başkanı Dursun Özbek, son dönemde futbol camiasının en fazla tartıştığı iki konu hakkında net açıklamalarla bulundu.

VAR VE YABANCI KURALI DEĞİŞİKLİĞİ

Özbek, geçtiğimiz günlerde test edilen ve ocak ayından itibaren uygulanmaya başlanması planlanan Video Yardımcı Hakem Sistemi'nin (VAR) gelecek sezondan itibaren hayata geçirileceğini duyurdu.

Yabancı kuralı hakkında da konuşan Dursun Özbek, mevcut kuralın 2018-2019 sezonunun sonuna kadar geçerliliğini koruyacağını belirterek; "Sayın Cumhurbaşkanı, konu ile ilgili görüş getirdi, bu da 2019 yılının sonuna kadar mevcut uygulamanın devam etmesi. Yabancı sayısının sınırlanmasını bir aritmetik sınırlama olarak düşünmüyoruz. Bazı çalışmalar yapılması gerektiğini düşünüyorum. Bu konu ile ilgili araştırmalar yapıyoruz. Bu konu ile ilgili 2019'a kadar süremiz var. Türk futbolu için en uygun çözümü bulmak adına tartışacağız. Bir çalıştay yapmayı düşünüyoruz. TFF'nin de katıldığı bir çalıştayda tartışmak için karar aldık." dedi.