Galatasaray camiası Tudor'un gönderilip Fatih Terim'in dönmesi konusunda ikiye bölünmüş durumda. Başakşehir ve Beşiktaş maçlarından alınan ağır mağlubiyetler Hırvat hocanın gönderilmesi yönündeki görüşleri güçlendirdi. Başkan Dursun Özbek de son kararını henüz vermedi.

BAZI GENEL KURUL ÜYELERİ TERİM'İ İSTEMİYOR

Başta sarı-kırmızılı taraftarlar olmak üzere camianın büyük bölümü Fatih Terim'in takımın başına gelmesine isterken, yönetim ve genel kuruldan bir kısım ise Terim'e karşı cephe almış durumda.

NTVSpor'un haberine göre, Galatasaray'da bir kısım kongre üyelerinin Dursun Özbek'e, 'Fatih Terim'i göreve getirirsen, gelecek yıl yapılacak seçimlerde seni desteklemeyiz' dedi.

Dursun Özbek'e Fatih Terim'i getirme baskısı - İZLE

Kongre üyelerinin Dursun Özbek'e yaptığı bu konuşma, Özbek'in Fatih Terim'le ilgili alacağı kararda etkili olacak.

Öte yandan Dursun Özbek'in Başakşehir ve Beşiktaş yenilgilerinin ardından Tudor'dan desteğini çektiği belirtildi.