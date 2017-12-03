Galatasaray Eğitim Vakfı’nın Galatasaray Lisesi’nde düzenlediği, 1967 döneminin 50. yıl, 1942 mezunlarının 75. yıl berat ve madalya töreni ile Özhan Canaydın Spor Ödülleri etkinliğine Başkan Dursun Özbek de katıldı.

KEYİFLİ BİR GÜN DEDİ

Etkinlik sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özbek, “Galatasaray Lisesi’nden 50. ve 75. yıl mezun olan ağabeylerimiz onların berat töreni vardı. Nostaljiyi yaşadılar. Çünkü mezun olduklarına okula 75 yıl sonra gelip buluşmaları tekrar aynı havayı teneffüs etmeleri onlar için çok önemli. Zaman geçiyor, yaşlanıyorlar. Keyifli bir gün. Ağabeylerimizi tekrar gördük, aramızdan ayrılanları tekrar andık. Güzel bir gün oldu.” şeklinde konuştu.

Dursun Özbek’in açıklamaları tepki topladı - İZLE

TUDOR’UN GELECEĞİ SORULDU

Beşiktaş derbisinden alınan kötü sonucun ve Teknik Direktör Igor Tudor’un durumunun sorulması üzerine Başkan Özbek, “Bugün gündemimiz Galatasaray Lisesi’nin 50. ve 75. yıl mezunları” diye cevap verdi.