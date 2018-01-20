Dursun Özbek'in Kulüpler Birliği başkanlığı düştü

Galatasaray'ın seçimli genel kurulunda yeni başkan Mustafa Cengiz seçildi.

Güven tazelemek için erken seçime giden Dursun Özbek, seçimi kaybetti ve başkanlığı Mustafa Cengiz'e devretti.

KULÜPLER BİRLİĞİ BAŞKANLIĞIDÜŞTÜ

Bilindiği üzere Dursun Özbek, hem Galatasaray'ın hem de Kulüpler Birliği'nin başkanlığını yapıyordu.

Mayıs'ta yapılacak olan başkanlık seçimini güven tazelemek için ocak ayına çeken Özbek, tek rakibi olan Mustafa Cengiz'e başkanlığa kaptırdı.

Galatasaray başkanlığını kaybeden Dursun Özbek’in Kulüpler Birliği başkanlığı da düştü. Özbek, 1 seçimde 2 başkanlık kaybetti.