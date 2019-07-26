Dursun Özbek'in ortağı G.Saray'a haciz gönderdi

UEFA'nın Finansal Fair Play kuralları gereği transfer yapabilmesi için oyuncu satması gereken Galatasaray'a, eski başkanlardan Dursun Özbek'ten kötü haber geldi.

KULÜBE HACİZ GÖNDERİLDİ

Galatasaray'ın eski başkanı Dursun Özbek'in iş ortağı olan Salih Çelen, sarı kırmızılı kulübe haciz mektubu gönderdi. Dursun Özbek'in, otelinin ortağı ve aynı zamanda avukatı olan Çelen, İstanbul 37.İcra Dairesi aracılığıyla 8 milyon TL'lik haciz işlemi başlattı.

Sarı-kırmızılı camiada Özbek'in alacağını ortağına ciro ettiği ve Çelen tarafından haciz hamlesinin de bu şekilde yapıldığı konuşuluyor.

Dursun Özbek'in başkanlık yaptığı dönemde Galatasaray'a cebinden para verdiği ve şu aşamada sarı-kırmızılı takımdan 98 milyon TL'lik alacağı olduğu ifade ediliyor.