Dursun Özbek'in yönetimi kurulu listesi

Galatasaray'da başkanlığa yeniden aday olan Dursun Özbek, seçime yepyeni bir yönetim kurulu listesiyle girecek. Bugün divan kurulu başkanlığına yönetim kurulu başta olmak üzere, 33 kişilik listesini teslim edecek olan Özbek, birlik ve beraberliği sağlamak, G.Saray değerlerini bilen bir ekip oluşturmayı prensip edindiğini söyledi.

Yöneticilik tecrübesi olan isimlerden ekibini oluşturmak için titiz bir çalışma yürüten Özbek, Ocak 2018'de başkanlık yarışını kaybettiği listeden sadece iki ismi kadrosuna dahil etti. Kısaca Özbek, 4 ay sonra 11 farklı ismi yönetim kuruluna alarak, yola çıktı.

CANAYDIN'IN OĞLU SİCİLDE

Hürriyet'in haberine göre; Yönetim kurulu listesinin yanı sıra Özbek, sicil ve disiplin kurulu için iki önemli isimle yola çıkma kararı aldı. Galatasaray Kulübü'nde merhum başkanı Özhan Canaydın'ın oğlu Murat Canaydın, sicil kurulu listesinde yer aldı.

Özbek, disiplin kuruluna ise sarı kırmızılı camianın önemli ismi ve ocak ayında Mustafa Cengiz'in listesinde yer alan Celal Açar'a da yer verdi. Bugün saat 17:00'ye kadar listesini teslim edecek olan Dursun Özbek'in yönetim kurulundaki 13 isim ise kesinleşti.

İŞTE KESİNLEŞEN İSİMLER

Eski başkan Adnan Polat döneminde başkan yardımcılığı görevi yapan Taner Aşkın, Niyazi Yelkencioğlu, Nasuhi Sezgin, Osman Kocaman, Prof. Dr.İbrahim Ziyal, Dikran Gülmezgil, Erol Erkuloğlu, Metin Öztürk, Fırat Uygur, Rıza Morova, Kayhan Berberoğlu ve Ceyda Üçer, Dursun Özbek'in yeni yönetim kurulu listesinde yer alacak. Başkanlık görevine yeniden talip olan Özbek, bugün yapacağı son görüşmelerden sonra listesine üç isim daha katıp adaylığını resmiyete dökecek.