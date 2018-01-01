Dursun Özbek'ten 200 milyon TL'lik kefalet

Cimbom’un 15 bin kişilik salon ve yapılacak diğer projelerini üstlenecek inşaat firmasının 200 milyon liralık kefalet istediği ortaya çıktı.

Bu şahsi kefaleti vermeye hazır tek ismin, başkan Dursun Özbek olduğu öğrenildi.

SEÇİLİRSEM 200 MİLYON LİRA İÇİN KEFİL OLACAĞIM

Kulübe geçen 2 yılda yaklaşık 120 milyon lira kasa kolaylığı sağlayıp kefalet gösteren Özbek’in, Galatasaray için büyük önem taşıyan bu projelerin hayata geçmesi için elini yine taşın altına sokmaya hazır olduğu bildirildi.

Özbek’in, yeniden seçilmesi halinde inşaat firmasının istediği 200 milyon liralık kefalet için kendisini kefil göstereceği belirtildi.

BU YÜZDEN FAZLA ADAY ÇIKMADI

Başta eski başkan Duygun Yarsuvat olmak üzere bir çok ismin bu nedenle aday olmaktan vazgeçtiği bildirildi. Kulüp ayrıca, futbolculardan borçsuzluk kağıdı almak ve transfer taksitleriyle beraber diğer giderleri karşılamak için yaklaşık 120 milyon liralık bir kaynak bulmak durumunda...

Özbek’in karşısına rakip olarak çıkan Mustafa Cengiz ve ekibinin, şahsi kefalet ve bu ay sonunda yapılacak yüklü miktarda ödemeyle ilgili nasıl bir vaatte bulunacağı ise merakla bekleniyor.