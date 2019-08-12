Dursun Özbek'ten Galatasaray'a haciz işlemi

Yeni sezona hazırlanan Galatasaray yönetimi, eski başkan Dursun Özbek'ten gelen haberle sarsıldı.

Sarı-kırmızılı kulüpte 2 yıl 8 ay başkanlık yapan Özbek, avukatı Salih Çelen'e talimat vererek icra takibi başlattığı 8 milyon liralık alacağını hacize çevirdi.

Kulübün bazı tapulu gayrimenkullerine, ortağı olduğu Sportif A.Ş, Galatasaray Mağazacılık ve Perakendecilik A.Ş gibi şirketlerdeki hisselerine, Spor Toto, basketbol ve voleybol federasyonlarından alacağı paralara ve Emlak Konut gelirlerine haciz konuldu.

NERELERE HACiZ GELDi?

1- Galatasaray Adası, Hasnun Galip'teki bina, Mecidiyeköy'deki bina, Mert Kule Apartmanı'nın tapuları.

2- Kulübün sahibi olduğu emlak ve dijital şirketler ile G.Saray Sportif A.Ş'nin A ve B Grubu hisselerine.

3- Spor Toto Teşkilatı'ndan alınacak paralara.

4- Spor federasyonlarından alınacak paralara (Basketbol ve voleybol federasyonları).

5- Tüm bankalara müzekkere yazıldı.

6- Kulübün Mağazacılık A.Ş'den alacaklarına.



