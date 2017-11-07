Dursun Özbek'ten Lucescu'ya yabancı kuralı cevabı

Dursun Özbek, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve A Milli takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun "Yabancı sınırlaması gelmeli" sözlerinin ardından açıklama yaptı.

"TOPLANTI SONRASI BELLİ OLACAK"

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Dursun Özbek "Kulüpler Birliği Başkanı olarak konuşacağım. Konu ile ilgili önümüzdeki hafta toplantı yapacağız. Yabancı yasağı konusu Süper Lig A.Ş.'yi ve alt ligleri de ilgilendiriyor. Toplantının neticesinde, TFF Başkanı ile konuşmamız çerçevesinde bir ortak kararla Türkiye için ortak karar alacağız. TFF ile görüşerek bir yol haritası çizilecek." dedi.

"TFF, BİZE BİR ŞEY SÖYLEMEDİ"

Mircea Lucescu'nun açıklamalarına da yanıt veren Dursun Özbek "Sayın Lucescu'nun "Kural değişecek" açıklamasını okudum. TFF ile böyle bir anlaşmamız yoktu. Kulüplerin de bu konuya destek vermesi lazım. Haftaya toplantı var ve sonrasında TFF ile görüşeceğiz. Lucescu, kendi fikrini açıklıyor. TFF'nin böyle bir görüşü olsaydı, bize iletirdi. Lucescu'nun açıklamasını kamuoyunun takdirine bırakıyorum." ifadelerini kullandı.