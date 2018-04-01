Dursun Özbek meydan okudu: Görüşeceğiz

Kavgalara sahne olan Galatasaray Kulübü 2018 Olağan Mali Genel Kurulu'nda eski başkan Dursun Özbek ve yönetimi mali ve idari açıdan ibra edildi. İbrayla birlikte Dursun Özbek’in Mayıs'taki kongrede yeniden adayı olmasının yolu da açılmış oldu. Özbek, kürsüde "Yaşasın Galatasaray" diyerek bağırdı.

MALİ VE İDARİ OLARAK İBRA EDİLDİ

Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’ndeki kurulda yapılan oylamada Dursun Özbek yönetimi mali ve idari açıdan yüzde 90 oranına varan bir destekle ibra edildi. Gerilimli bir gün geçiren Özbek, ibra sonrası kürsüye çıkarak, "Hepinizi çok seviyorum. Yaşasın Galatasaray" diye bağırdı.

Üyeler arasında sık sık kavgaların olduğu kurulda Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sık sık sakinlik çağrısı yaptı.

Dursun Özbek'ten muhaliflere: Görüşeceğiz - İZLE

MUHALİFLERE MEYDAN OKUDU

Dursun Özbek, ibra edilmesinin ardından ayağa kalkıp, kendisine muhalif olan üyelere dönerek 3 defa, "Görüşeceğiz" dedi. Özbek, basın mensuplarının "Mayıs'ta aday olacak mısınız?" sorusunu yanıtsız bırakırken, muhaliflere olan tavrı yeniden aday olacağının işareti olarak yorumlandı.