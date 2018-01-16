Dursun Özbek'ten sol bek müjdesi

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, sol bek transferi hakkında konuştu.

Özbek, Antalya kampında teknik direktör Fatih Terim'le sol bek konusu hakkında özel bir görüşme yaptıklarını ve bu transferin en kısa zamanda sonuçlanacğını açıkladı.

SOL BEK TRANSFERİ YAKIN

Özbek, önlerindeki seçime rağmen çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürdüklerini ifade ederek, "Seçim var diye hiçbir çalışmayı askıya almadık. Galatasaray'ın eksikleri ve ihtiyaçları belli. Bu anlamda çalışmalar kesintisiz devam ediyor. Kimse bu konuda endişe etmesin. Bu konuda yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Futbolda eksiklerimizin başında sol bek geliyor. Antalya'da bu konuda Fatih hoca ile güzel bir çalışma yaptık. İnşallah yakında neticesini alacağız." şeklinde konuştu.

ŞAMPİYONLUĞA İHTİYACAIMIZ VAR

Dursun Özbek, seçimden hemen sonra Süper Lig şampiyonluğuna odaklanmaları gerektiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Benim bir derdim var o da Galatasaray. Bütün hesabım ve düşüncem 21 Ocak'tan sonraki Galatasaray. Bir şekilde bugüne kadar geldik. Yaptığımız projeler tamamen Galatasaray'ın 21 Ocak sonrası için. Her zaman Galatasaray'ın yeni kaynaklar oluşturmaya ihtiyacı olduğunu söyledim. Galatasaray'ın şu andaki en önemli sorunlarından biri de şampiyonluk. Galatasaray'ın şampiyonluk yolunda hiç yara almaması lazım. Şampiyonluğa büyük ihtiyacımız var. Çünkü şampiyonluğun sonundaki ödül yaklaşık 250 milyon lira. Dolayısıyla bütün Galatasaraylıların seçim ertesinde şampiyonluğa odaklanması lazım."