Dursun Özbek'ten Tudor'a kadro uyarısı

Galatasaray Yönetimi, teknik direktör Igor Tudor'dan Beşiktaş derbisinde sürpriz istemiyor. Dev mücadeleyi kazanmaları halinde ezeli rakipleriyle aralarındaki puan farkının 9 çıkacağına dikkat çeken Başkan Dursun Özbek, takımın bu zorlu maçta kendi oyununu ortaya koyması gerektiği görüşünde.

DURSUN ÖZBEK-TUDOR'LA GÖRÜŞECEK

Igor Tudor, bu sezonki Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir maçlarında taktik anlayışı değiştirmiş, sarı kırmızılılar bu üç maçı da kazanamamıştı. Başkan Dursun Özbek 5-1'lik Başakşehir yenilgisinden sonra, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Sportif Direktör Cenk Ergün ile bir araya gelmişti. Igor Tudor'a özellikle takımın taktik dizilişinin sürekli değiştirimemesi gerektiğininin hatırlatılmasını isteyen Özbek'in derbi öncesi Florya'da yine bir toplantı yaparak uyarılarda bulunması bekleniyor.

Hırvat teknik adam, Alanyaspor maçında takımın alışkın olduğu dizilişe dönmüş ve sarı kırmızılılar maçı 2-0 kazanmıştı. Tudor'un, galibiyet sonrası derbide de takımını benzer bir diziliş ile sahaya çıkarması bekleniyor.