Dursun Özbek'ten yeni yıl mesajı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yeni yıl mesajı yayınladı.

YENİ YILINDA HUZUR, BARIŞ VE BAŞARI DİLEDİ

Sarı-kırmızıların resmi internet sitesinden Başkan Dursun Özbek'in yaptığı açıklama şöyle:

"Sevgili Galatasaraylılar, yeni bir yılı karşılamanın heyecanı ve umudu içindeyiz. Galatasaray olarak 112 yıllık bir geleneğin ve başarı idealinin temsilcisiyiz. İnanıyorum ki 2018 yılında da bu idealin peşinden azimle ve inançla tek vücut olarak gideceğiz. Çalışmalarımızın karşılığını aldığımız bir yıl olması umuduyla 2018’in tüm dünyaya huzur, barış; ülkemize ve camiamızı sonsuz başarılar getirmesini temenni ediyorum."