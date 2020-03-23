Dusseldorf, Zanka'nın bonservisini almaktan vazgeçti

Fenerbahçe, sezon başında kadrosuna kattığı Danimarkalı stoper Zanka'yı, devre arasında Almanya’nın Fortuna Düsseldorf takımına kiralamıştı.
Alman ekibinin, Zanka'nın bonservisini almaktan vazgeçtiği öğrenildi.
Ghanasoccernet'te yer alan haberde, Alman ekibinin Zack Steffen ve Mathias Zanka'nın bonservislerinin almayacağı ve sezon sonunda takımlarına geri gönderileceği iddia edildi.
4 MAÇTA OYNADI
Zanka, Fortuna Düsseldorf formasıyla Bundesliga'da sadece 4 maçta forma giyebildi ve gol-asist katkısı yapamadı.