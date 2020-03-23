Dusseldorf, Zanka'nın bonservisini almaktan vazgeçti

Abdurrahim Albayrak'ın koronavirüse yakalanması, son zamanlarda kendisiyle vakit geçirenleri tedirgin etti. Albayrak son olarak Fatih Terim ve Mustafa Cengiz'le bir toplantı yapmıştı.

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Abdurrahim Albayrak: Her şey inşallah daha iyi olacak

Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak'ın, koronavirüs testi pozitif çıktı. Albayrak, yaptığı ilk açıklamada iyi olduğunu söyleyerek, geçmiş olsun mesajı gönderen herkese teşekkür etti.