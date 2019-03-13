Duygun Yarsuvat: Ne yapacağımı bilemedim

Galatasaray eski başkanı Duygun Yarsuvat, Mart ayı olağan divan toplantısında açıklamalarda bulundu ve üyelerden Metin Sinan Aslan, Nazımcan Angın ve Ali Fatinoğlu'nun disiplin kuruluna sevk edilmesi üzerine tepki gösterdi.

Son dönemde tüzüğe aykırı kararlar alındığını belirten Yarsuvat, "114 senelik bir çınar, bu çınarın köklerine baltalar vurmaya çalışıyorlar, buna mani olmamız lazım. En son duyduğum olay beni şaşırttı, ne yapacağımı bilemedim. Demokrasi kılıcı gibi ilelebet, bir disiplin suçu insanın başında duramaz. Genel kurul, divan kurulu başkanına bir vekalet vermiştir. Şimdi kalkıyorsunuz, 'bana hakaret etti' diyorsunuz ve bir kişiyi disiplin kuruluna yolluyorsunuz. Bu kadar mı insanlarla uğraşmak. Kim akıl verdi, bilemiyorum ama lütfen başkan bu kişilerden akıl almayın. Size yanlış akıl veriyorlar. Daha önce bize 'köfte' gibi yanlış bir beyanatta da bulunmuştunuz, sanırım bu kişilerden sürekli yanlış tavsiyeler alıyorsunuz" dedi.

Yönetimin bu kararından dönmesi gerektiğini belirten eski başkan, "Yönetim kurulu ve başkanımız büyük bir olgunluk göstererek, bu kalemini geri çeksin ve bunu daha fazla ileriye götürmeden bitirelim. Bu kadar düşüncem, inşallah uyarsınız. Bir daha danışman olarak bana sorarsanız, ben size daha iyi yol gösteririm" ifadelerini kullandı.