Düz koşu yaparken sakatlanan Adem 3 hafta yok

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F.Bahçe ile Beşiktaş Konoplyanka'nın peşinde

F.Bahçe ile Beşiktaş, bir transferde daha karşı karşıya geldi. Alman basını, iki kulübün de Konoplyanka'yı transfer etmek için Schalke 04'e teklifte bulunduğunu yazdı.