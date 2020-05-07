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Dybala, 7 hafta sonra koronayı yendi

Bir süredir koronavirüs tedavisi gören Paulo Dybala, kişisel Instagram hesabından yaptığı açıklamayla virüsü atlattığını belirtti.

| Haber Merkezi
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İtalya Serie A ekiplerinden Juventus’ta forma giyen Arjantinli futbolcu Paulo Dybala, koronavirüs mücadelesinde mutlu sona ulaştı.

Torino temsilcisinden yapılan açıklamada, başarılı futbolcuya yapılan testlerin negatif sonuçlandığı belirtildi. 7 haftadır yapılan 5 testte pozitif sonuç alan Dybala, sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğraf ile hastalıktan kurtulmanın mutluluğunu paylaştı.

''SONUNDA KAZANDIM''

26 yaşındaki futbolcu, fotoğrafına "Sonunda, ben kazandım" notunu ekledi. Juventus resmi internet sitesinden yapılan açıklamada; Paulo Dybala’nın, testlerinin negatif sonuçlanmasıyla birlikte ev izolasyonundan da çıkacağı aktarıldı.

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