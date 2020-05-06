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Dybala, 7 haftadır koronavirüsü yenemiyor

Koronavirüse yakalandığı bilinen Paulo Dybala ve sevgilisi Oriana Sabatini, 5. kez teste girdi. İkilinin son test sonuçlarının da pozitif çıktığı öğrenildi.

| Haber Merkezi
Dybala, 7 haftadır koronavirüsü yenemiyor
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Çin'in Vuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri de İtalya olmuştu.

Serie A ekiplerinden Juventus'ta forma giyen Paulo Dybala, haftalar önce koronavirüs testinin pozitif çıktığını ancak kendisini iyi hissettiğini belirtmişti.

Arjantinli yıldızın, 7 haftadır virüsü yenemediği öğrenildi.

5. KEZ YİNE POZİTİF ÇIKTI

Kendisiyle birlikte koronavirüse yakalanan kız arkadaşı Oriana Sabatini ve Dybala'nın, 5. kez teste girdiği öğrenildi.

26 yaşındaki futbolcu ve sevgilisinin, yapılan son testlerde de pozitif sonuç verdiği ortaya çıktı.

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