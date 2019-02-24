Dybala attı Juventus deplasmanda kazandı

İtalya Ligi'nde 25. hafta maçında Bologna ile Juventus karşı karşıya geldi. Renato Dall Ara'da oynanan maçta kazanan 1-0'lık skorla konuk ekip Juventus oldu.
Juventus'a galibiyeti getiren golü 67. dakikada Paulo Dybala kaydetti. İtalya'da 25 deplasman maçında mağlubiyet yüzü görmeyen Juventus, 2011-2012'deki rekorunu tekrarladı.
Bu sezon ligde mağlubiyet yüzü görmeyen lider Juventus puanını 69'a yükseltti. Kümede kalma mücadelesi veren Bologna 18 puanda kaldı.
İtalya Ligi'nde gelecek hafta Bologna, Udinese'ye konuk olacak. Juventus da 53 puanla ikinci sırada yer alan Napoli ile deplasmanda karşılaşacak.