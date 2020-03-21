Dybala: Evde kalarak yardımcı olmak zorundayız

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını hakkında spor camiasından da açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Vatandaşları evde kalmaları yönünde uyaran Juventus'un Arjantinli yıldızı Dybala, koronavirüs hakkında konuştu.

"TEK BİR ODAK NOKTA ETRAFINDA TOPLANMIŞ DURUMDAYIZ"

Evden dışarı çıkmayarak sağlık personellerine yardımcı olunması gerektiğine vurgu yapan Arjantinli yıldız, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Hastanelerde sağlıklarını tehlikeye atarak insanlar için mücadele eden doktorlar, hemşirelere teşekkür ediyorum, minnettarım. Evde kalarak, sağlık personellerine yardımcı olmak zorundayız. Herkese bir çağrım var; evden çıkmayın. Tüm futbol taraftarları bugün İtalya ile birlikte savaşmak, mücadele etmek için tek bir odak etrafında toplanmış durumdayız. Herhangi bir futbol takımı, siyasi grup yok! Herkes tek bir şeye karşı mücadele etmek zorunda; koronavirüs!"