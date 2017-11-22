Dybala Juventus'tan ayrılmak istiyor

Juventus'un 24 yaşındaki yıldızı Paul pogba ve Dani Alves'i özlediğini belirtirken, yakın bir gelecekte siyah-beyazlı kulüpten ayrılabileceğini de telaffuz etti.

2015'te Palermo'dan transfer edildiğinden beri Serie A'da Juventus formasıyla 42 gol atan Dybala, burada Pogba ile bir sezon oynadı. Fransız futbolcu, o sezon sonrası Manchester United'a transfer oldu. Dani Alves de, Dybala'nın yer aldığı Juventus kadrosunda bir sezon forma giyip Paris Saint Germain'in yolunu tuttu.

DYBALA AYRILMAK İSTİYOR

Juventus, bu iki futbolcunun yokluğunda Serie A'da 13 hafta sonunda Inter ve Napoli'nin gerisinde üçüncü sırada. Şampiyonluk serisinde yedinci halkayı eklemekte zorlanacak gibi görünüyor. Dybala'nın açıklamaları da takımın ciddi güç kaybettiğinin itirafı gibi: "Dani Alves ve Pogba'yı özledim. Alves'in müthiş bir vizyonu ve özgüveni vardı. Gördüğüm en iyi futbolculardan biriydi. Pogba ise futbolculuğunun yanında saha dışında da arkadaşımdı. Hem saha içinde hem de saha dışında çok iyi anlaşırdık."

Dybala'nın Pogba ile olan dostluğunun da etkisiyle Manchester United'a gideceği de son dönemde medyada çok dile getirilmişti.

Arjantinli yıldız Juve'den ayrılacağı iddiaları hakkında da konuştu: "Juventus'ta sonsuza kadar kalacağımın sözünü veremem. Zaten bu sadece bana da bağlı değil... Bunun Juventus'ta son sezonum olup olmadığını da bilmiyorum. Şu anda tek isteğim her şeyi kazanmak. Futbol çok tuhaftır. Yarın ne olacağını bilemezsiniz. Neymar ile Altın Top için yarışmak istiyorum ama şu anda buna daha yakın olan isim Messi. Bana düşen ise çok çalışmak ve kupalar kazanmak."

Dybala, Messi'ye benzetilmesi hakkında da, "Her zaman Ronaldinho hayranıydım. Ama Messi de benim için Maradona gibidir. Milli takımda onunla yan yana oynamak bir onur. Yeni Messi olmak gibi bir baskı yok üzerimde. Olsa da, bu bir futbolcu için kötü değildir. Tamamen sizin bununla nasıl baş ettiğinize bakar" diye konuştu.