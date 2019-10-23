Dybala, Juventus'u sırtladı

Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Juventus ile Lokomotiv Moskova karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 30. dakikasnda Miranchuk ile öne geçen Lokomotiv Moskova, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.

SON SÖZÜ YİNE DYBALA SÖYLEDİ

Juventus, Paulo Dybala'nın 77. dakikada kaydettiği golle skora denge getirdi. Dakikalar 79'u gösterdiğinde Arjantinli yıldız bir kez daha sahneye çıktı ve takımını öne geçirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Juventus, Lokomotiv Moskova'yı 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Juventus puanını 7'ye yükseltti. Lokomotiv Moskova ise 3 puanda kaldı.