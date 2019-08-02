Dybala, Manchester United'a gitmek istemiyor

Manchester United'ın transferi için girişimlerde olduğu bilinen Paulo Dybala, son kararını verdi.

İtalyan medyasında yer alan habere göre United, Romelu Lukaku takası ve verilecek ücret için Juventus ile mütabakata varmış, iş tamamen Dybala'nın kararına kalmıştı.

Siyah-beyazlı yöneticilerin edindiği bilgilere göre Dybala, transfere oldukça soğuk yaklaşıyor ve kendini Manchester United'a katılmaya hazır bulmuyor.

Dybala, Juventus'un futbolunu kendi oyun stiline daha yakın olduğu için bırakmak istemediği de gelen bilgiler arasında.

TALİPLERİ ARTIYOR

Öte yandan Dybala için, resmi girişimde bulunan Manchester United'ın yanısıra, Paris Saint Germain ve Inter de teklif yapmaya hazırlanıyor. Paulo Dybala, geçtiğimiz sezon Juventus formasıyla 42 karşılaşmada boy göstermiş ve 10 gol 5 asistle oynamıştı.