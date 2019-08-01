Juventus ile yollarını ayırması gündemde olan Paulo Dybala, Manchester United'dan servet istiyor. Kırmızı Şeytanlar, Paulo Dybala'yı kadrosuna katmak istiyorsa kesenin ağzını açmak zorunda.

Premier Lig ekibi, Romelu Lukaku'yu takasta kullanarak Juventus'u ikna etmek ve Dybala'yı renklerine bağlamak için çalışmalara başladı.

MESUT ÖZİL'İN REKORUNA ADAY

Daily Mail'ın haberine göre, uzun süredir Manchester United'ın gündeminde olan Arjantinli yıldız, İngiliz devinden haftalık 350 bin sterlin talep etti. Yıllık yaklaşık 20 milyon euro'luk ücret talep eden Dybala, bu şartın gerçekleşmesi durumunda Mesut Özil ile beraber Premier Lig'in en çok kazanan futbolcusu olacak.

Juventus'taki geleceğini kesinleştirmek isteyen Dybala, Teknik Direktör Maurizio Sarri ile görüşmek üzere Torino'ya gitti. Arjantinli futbolcunun geleceği kısa süre içinde netlik kazanabilir.

2015 yazında Palermo'dan 32 milyon euro karşılığında Juventus'a transfer olan 25 yaşındaki futbolcu geçen sezon 41 resmi maçta 10 gol atıp 4 asist yaptı.