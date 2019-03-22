Dybala: Ronaldo gibi olmak isterdim

Juventus'un Arjantinli futbolcusu Paulo Dybala, İtalyan Corriere dello Sport gazetesine verdiği röportajda ilgi çekici açıklamalarda bulundu.

Kariyerinde bugünlere kadar gelebileceğini hiç düşünmediğini belirten Dybala, küçükken Brezilyalı unutulmaz forvet Ronaldo'yu örnek aldığını söylerken ''Çocukken futbolu takip edip oynuyordum. Çünkü futbolu çok seviyorum. Arkadaşlarımla beraber futbol oynuyorduk ve ben her zaman Ronaldinho, Ronaldo olmak istiyordum.'' dedi.

''İMZALADIM, GÜNEŞLENMEYE DEVAM ETTİM''

Juventus hakkında da konuşan Arjantinli yıldız, ''Juventus'a imza atmam benim için çok özeldi. O sırada sahildeydim. Hemen otele koştum, sözleşmeyi imzaladım ve sahile dönüp güneşlenmeye devam ettim. Juventus taraftarıyla bağım çok kuvvetli. Barcelona maçında 2 gol atmıştım ve tüm stat ismimi söyledi. Onlara döndüm ve içimden vay be, başardığım şeye bak dedim. Onları daha fazla mutlu etmek istiyorum.'' diye konuştu.