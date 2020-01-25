Dybala'dan 'ayrılabilirdim' itirafı

Juventus'un Arjantinli yıldızı Paulo Dybala, sezon başında kulüpten ayrılmak üzere olduğunu ancak Sarri'nin gelişiyle takımda kaldığını açıkladı.

Dybala verdiği röportajda transferi ile ilgili itiraflarda bulunarak, "Ayrılmaya çok yaklaştığım doğru. Kulübün böyle bir isteği olduğunu biliyorum. Son dakikaya kadar bekledim." sözlerini kullandı.

"KULÜBÜM ARKAMDA DURMAYA BAŞLADI"

Sarri'nin gelişiyle olayların kendisi açısından değiştiğini söyleyen yıldız isim, "Sarri'nin gelişi bana yardımcı oldu. Çünkü yaptığımız görüşmede bana takımda kalmamı istediğini söyledi. Şimdi mutlu ve rahatım. Bana güç verdi. Kulübüm de benim arkamda durmaya başladı. Bana her zaman iyi davranmış bir yerde oynadığım için mutluyum" diye konuştu.

Dybala 2 yıllık kontratının daha olduğunu, Juventus'taki geleceğini şu anda konuşmanın doğru olmadığını belirterek hızlı bir şekilde durumların değişebileceğini bildiğini de sözlerine ekledi.