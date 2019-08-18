Dybala'dan şık aşırtma golü

Yıllardır İtalya Ligi'ni domine eden Juventus, yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdürüyor.
DYBALA'DAN AKIL DOLU BİR VURUŞ
Siyah-beyazlılar son olarak karşılaştığı Triestina'yı tek golle geçerken Dybala sahneye çıkan isim oldu.
Mücadelenin 38. dakikasında ceza sahasına gelen topta şık bir topuk hareketiyle rakibini saf dışı bırakan Arjantinli yıldız, meşin yıvarlağı kalecinin üzerinden ağlara gönderdi.
Kısa mesafeden yaptığı nefis aşırtma vuruşuyla izleyenleri kendine bir kez daha hayran bırakan Dybala, takımına galibiyeti getirdi.
Öte yandan milli futbolcumuz Merih Demiral da karşılaşmada forma şansı buldu.