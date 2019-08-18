Dybala'dan şık aşırtma golü

Galatasaray yardımcı antrenörü Hasan Şaş görevinden istifa etti. Kısa bir açıklama yapan Şaş, "Ben sevdiğime zarar vermem. İstifa ediyorum" dedi.

8

Roma Güven Yalçın'ın peşinde

Daha önce Cengiz Ünder ve Mert Çetin'i transfer eden Roma'nın Türk futbolculara olan ilgili devam ediyor. Başkent ekibi, bu kez Güven Yalçın'ın peşine düştü.