Dzemaili'ye taraftar saldırısı

Kariyerine Bologna'da devam eden 31 yaşındaki futbolcunun, takımının geçtiğimiz gün gerçekleştirilen antrenmanı sonrası tesisleri terk ederken bazı taraftarlarla gerginlik yaşadığı bildirildi.

ANTRENMAN SONRASI TARAFTARLA GERGİNLİK

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan haberde, bazı taraftarların ısrarlı fotoğraf ve imza talepleri üzerine tesis kapısının önünde arabasını durduran Dzemaili'nin o sırada üç kişilik bir grupla sözlü tartışmaya girdiği, ardından bu gruptaki bir taraftarın İsviçreli futbolcuya yumruk atmaya çalıştığı ifade edildi.

Gazetenin bazı kulüp çalışanları aracılığıyla doğrulattığı olaydan Dzemaili'nin yara almadan kurtulduğu öğrenildi. 2016 yılında Galatasaray'dan Bologna'ya transfer olan Blerim Dzemaili, geçtiğimiz yılın bir bölümünü MLS ekiplerinden Montreal Impact'te kiralık olarak geçirdikten sonra 2018 yılının başında İtalya'ya dönmüştü. İsviçre Milli Takımı'yla toplam 59 maçta görev alan tecrübeli futbolcu, sezonun ikinci yarısında Bologna formasıyla çıktığı 9 maçta takımına 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.