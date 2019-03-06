Eboue evlendi

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Fildişi Sahilli eski futbolcu Emmanuel Eboue, hafta sonunda hayatının en önemli imzalarından birini attı.

Tüm mal varlığını eski eşi Aurelie Bertrand'a kaptıran ve intiharın eşiğinden döndüğünü söyleyen 35 yaşındaki Eboue, çocukluk aşkı Stephanie Boede ile dünya evine girdi.

Ülkesinin Abidjan şehrinde düzenlenen özel bir törenle yeniden evlenen Eboue'nin düğününe Bonaventure Kalou, Amara Diane ve CimBom'un bir diğer eski yıldızı Abdul Kader Keita da katıldı.