Eboue: Galatasaray'ın Afrika'daki gözüyüm

Yaşadığı depresyonun ardından Eboue, ülkesi Fildişi Sahili'nde Abidjan'de yaşamaya devam ediyor.

Eski futbolcu Olivier Kapo'nun 2007'de kurduğu futbol okulunda genç futbolcular yetiştiriyor. Aynı zamanda Galatasaray için çalışıyor...

Eboue, yeni işi hakkında ''Galatasaray için Afrika'dan oyuncu bakıyorum. Galatasaray'ın Afrika'daki gözüyüm. Aynı zamanda İngiltere'de futbol koçluğu için diploma almak için uğraşıyorum. Benim burada yaptığım şey çocukların, adam olmasını sağlamak.'' sözlerini kullandı.